Как будет выглядеть парк "Красная Пресня" после масштабного благоустройства

Модернизируют парк "Красная Пресня". В нём появятся три корта для падел‑тенниса, зона для йоги и другие современные объекты. Хотя вековые аллеи, по которым когда-то гулял Александр Пушкин, от инноваций не пострадают. Ведь к историческим нюансам во время работ относятся с особой трепетностью.

Десяток рабочих активно разбирают старую сцену, чтобы на её месте построить новую, в современном архитектурном стиле и большую по размеру. Благоустройство парка "Красная Пресня" коснётся всего – от скамеек, урн и клумб, до ландшафта.

"Будет отремонтированы 5 существующих арочных мостов, взведутся три новых арочных моста. Возведена сцена, детские площадки, площадки для выгула собак, воркауты, будет отремонтирован скейтпарк", - пояснил Константин Радионов, председатель подрядной организации.

Некогда строгий парк, рассчитанный на спокойные прогулки, заиграет новыми красками - между вековыми липами появятся три корта для падел‑тенниса и зона для йоги. Ценителей видов не оставит равнодушными обновлённое освещение, над которым активно работают: обычные фонари заменят на светодиодные, а кабели спрячут под землю в специальные траншеи, чтобы не загромождать небо проводами. "Красная Пресня" – это памятник садово-паркового искусства, поэтому при проектировании учитывался и его особый статус.

"До наших дней сохранились старые аллеи, живописные каналы с островами, с арочными мостиками. Главная задача специалистов – это сохранить историческую аутентичность и также создать современное пространство, включающее безопасность, функциональную особенность данной территории", - отметил Александр Куприянов, начальник управления службы заказчика Департамента капитального ремонта города Москвы.

Парк появился в 1932 году на месте усадьбы "Студенец". В конце 18 века современники называли её "абсолютной Венецией в садах" из-за уникальных в то время голландских прудов протяженностью около трёх километров. Их в качестве украшения для прогулок заложил князь Гагарин, любивший принимать гостей. Однако после реновации водоём перестанет быть обычной декорацией – по нему можно будет плавать на лодке. Сейчас полным ходом идёт восстановление внешнего вида каналов.

"Дно прудов полностью очищается от иловых отложений, формируется ложе, укладывается геотекстиль, который как раз покрывается гравийным щебнем, следующий этап – это будет уже укрепление существующих пало-береговых полос. Здесь будет применен метод ракретирования, и те участки, которые полностью сейчас разрушены, будут возведены заново", - пояснила Ксения Азарова, начальник пресс-службы АНО "МосводостокСтройТрест".

Без внимания не оставят и архитектурный ансамбль парка - первозданный вид приобретут тосканская колонна 1812 года, посвященная героям Отечественной войны и другие объекты культурного наследия. Когда реконструкция завершится, местные жители и гости города смогут с комфортом гулять по аллеям, где когда-то искал вдохновение Александр Пушкин.