Винни-пух, Карлсон, Умка... все-все-все! На ВДНХ к юбилею Союзмультфильма открылась "Фабрика чудес". В таинственный мир создания мультфильмов легко проникнуть, просто заглянув в передвижные контейнеры. Хотя, скорее, творческие цеха.

Гости видят, как замысел любимой ленты рождается и затем буквально оживает на экране, наполняясь эмоциями и голосами. Многих кукольных персонажей можно не только трогать руками, но и запускать их самостоятельно, почувствовав себя настоящим аниматором.

А в конце путешествия гости попадают к интерактивному коллажу с витринами культовых персонажей, потайными дверцами и пазлами, чтобы сложить свою вселенную легендарной студии, которой в этом году исполняется 90 лет.