Трамп встретился с Зеленским

Дональд Трамп на саммите G7 во Франции уже успел встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам американский президент.

"У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним еще раз позднее. У нас была очень хорошая встреча", - сказал Трамп.

Он не привел деталей переговоров. По словам Трампа, он намерен сегодня еще раз встретиться с украинским президентом.

По словам американского лидера, он хочет сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине. После заключения сделки с Ираном он вновь сосредоточит свое внимание на украинском кризисе.

Накануне Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину провести переговоры на территории третьей страны. В качестве места он предложил США. В ответ в Кремле заявили, что ждут главу киевского режима в Москве, если он настроен на серьезный разговор.