Вот что могли увидеть Усольцевы перед пропажей. Поэтому от них и избавились?

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

В начале июня поиски были возобновлены. На месте исчезновения семьи спасатели обнаружили следы медведей и часть палки для скандинавской ходьбы. Находка отправлена на экспертизу.

Спасатель Юрий Раилко, принимавший участие в поисках семьи, привел свои версии случившегося. По его словам, Усольцевы не могли провалиться в щель между камней, если бы это произошло, их запах привлек бы хищников, а затем подозрительное место заметили бы и люди.

"При такой плотности поиска уже нашли бы следы. Значит, это не несчастный случай. Остается две версии: криминал и побег. Я чисто логично мыслю: криминал", — отметил Раилко в беседе с "АиФ".

Туристы могли увидеть то, что не должны были, и поэтому от них просто избавились. Что это было? Вероятно, Усольцевы набрели на браконьеров или золотодобытчиков. Если супругов и их дочь убили, то тела могли спрятать в яме и присыпать известью, чтобы не было запаха, уверен поисковик.

"Для охотника, убивающего зверей, есть ли разница между человеком и животным? Я не верю в это. Много людей, которые там с оружием ходят. Незаконно занимаются убийством животных, копают золото, рубят лес — есть разные", — заявил спасатель.