Глава Северной Осетии доложил Путину о развитии республики

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Северной Осетии. Сергей Меняйло доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

В республике постепенно растут доходы бюджета. Несмотря на обильные дожди и задержку посевной кампании, сельхозпроизводители ожидают хороший урожай. На особом контроле местных властей - поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. Среди приоритетов - трудоустройство вернувшихся бойцов и строительство жилья.

Меняйло: На сегодняшний момент погодные условия немножко нас затянули с точки зрения выхода на стройплощадки. Но у нас нет каких-либо ЧП сильных. Почему? Потому что мы два года назад начали заниматься ливневой канализацией, чисткой русел рек. Были подмывы дорог небольшие, но это локальные вещи.

Путин: Система ЖКХ – везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро.

Меняйло: Владимир Владимирович, у меня самый большой водоканал в республиках Северного Кавказа, работает 4,5 тысячи человек. И спасибо "Газпрому", 15 километров газопровода в горах они провели. И сейчас идёт подключение горных сёл независимо от того, сколько человек там живёт.

Путин: Очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается.

Меняйло: И быстродействующий интернет и сотовую связь мы тоже проводим.