Москва обеспокоена попытками киевского режима устраивать провокации в Черном море

Сергей Лавров 16 июня провел пресс-конференцию с министром иностранных дел Турции, передает ТАСС.

Как сообщил глава МИД России, около 7 миллионов граждан России посетили Турцию. И Москва заинтересована, чтобы их безопасность была обеспечена.

Попытки киевского режима устраивать провокации в Чёрном море вызывают у России обеспокоенность, добавил Лавров.

Хакан Фидан же, в свою очередь, подтвердил Лаврову готовность Турции провести переговоры России и Украины.

Ранее внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление, в котором говорится, что Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".