Подробности смерти 54-летней звезды фильма "О чем говорят мужчины" Алисы Песоцкой: сгорела за месяц

Актриса Алиса Песоцкая скончалась 3 июня, но семья предпочла не сообщать об этом. Только спустя почти две недели поклонники узнали о произошедшем. Россияне шокированы смертью звезды фильма "О чем говорят мужчины", ведь ей было всего 54 года.

О трагедии рассказала близкая подруга Песоцкой Анна Алексеева. По ее словам, Алиса боролась с тяжелым заболеванием и сгорела буквально за месяц. Приятельницы в последний раз разговаривали 2 июня, а на следующий день актрисы не стало.

"Я еще не могу поверить, я не понимаю, Как такое могло произойти, сгореть за месяц и бросить нас. Вечером 2 июня позвонила и сказала: "Завтра мы с тобой поговорим. Я устала". Завтра — это 3 июня, в 13:30 она ушла. Это были ее последние слова мне", — поделилась подруга артистки.

Алексеева тяжело переживает утрату и корит себя. Анна назвала Алису яркой, талантливой, остроумной и любознательной женщиной. Она с теплотой рассказала об артистке.

"Горько, больно, обидно, злюсь на нее, на себя. Я теперь не смогу позвонить ей в Тушино и болтать часами ни о чем и обо всем, хохотать, ругаться, бросать трубки, вспоминать былое..." — отметила Алексеева.

Алиса Песоцкая прославилась после выхода на экраны комедии "О чем говорят мужчины". В картине она сыграла даму с собачкой. В фильмографии актрисы такие проекты, как "Врачебная тайна", "Атлантида", "Дом образцового содержания".