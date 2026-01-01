Рост цен на новостройки в России продолжает замедляться

В мае 2026 года рост цен на первичном рынке жилья в России замедлился до 0,3%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследования "Домклик" и Центра финансовой аналитики Сбера.

Уточняется, что темпы роста цен на новостройки снижаются пятый месяц подряд.

Также в исследовании говорится, что на первичном рынке средняя стоимость квадратного метра достигла 189500 рублей, на вторичном - 125800 рублей.

По мнению экспертов, цены на первичном рынке в ближайшие месяцы, вероятно, будут расти низкими темпами или же перейдут к стагнации. НВ связи с этим готовое жилье, скорее всего, продолжит дорожать быстрее.