На пресс-конкреции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз "просто развалится", если туда вступит Украина.

Слова главы МИД России приводит ТАСС.

Также Лавров отметил, что ЕС все свои конструкции по укреплению безопасности выстраивает против России. И, более того, Евросоюз в какой-то момент вообще может стать военным блоком.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас происходит охлаждение администрации Дональда Трампа к Европе с точки зрения вклада США в обеспечение ее безопасности. Что касается режима Зеленского, то он проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников и нацистской идеологии.

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