Жена Натана высказалась о скандале вокруг болезни флиртовавшей с рэпером Лерчек

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия не теряет надежду побороть рак.

Лерчек ходит в зал якобы по рекомендации врачей. Сохраняя физическую форму, она борется с болезнью. Однако такой подход к лечению многих озадачил. Люди не верят, что блогер неизлечимо больна.

Подливают масла в скандал и другие поступки Валерии. Так, блогер запустила новую линейку косметики, снялась в рекламной кампании и веселилась на свадьбе друзей, придя на праздник на огромных шпильках.

Пользователи Сети поинтересовались, что жена Натана думает о болезни Чекалиной. Ранее Лерчек флиртовала с рэпером и едва не разрушила его семью. Однако Анастасия Швецова не стала злорадствовать, она с сочувствием отнеслась к Валерии. Жена музыканта заявила, что у нее даже мысли не возникло о том, что Чекалина притворяется.

"Я просто желаю здоровья человеку, желаю, чтобы она вышла из всех трудностей своей жизни максимально хорошо для себя. И по-другому думать я просто не могу. Не понимаю, зачем задумываться, правда это или нет. Человек действительно проживает очень тяжелый опыт", — сообщила Анастасия на своей странице в соцсети.

Напомним, Лерчек и Натан закрутили роман на съемках шоу "Звезды в джунглях". Музыкант соврал, сказав Чекалиной, что расстался с женой. На камеру попало, как после флирта с Валерией Натан звонил Анастасии и уверял ее, что не позволяет себе лишнего. Швецова, узнав об измене, ушла от мужа. Но позже рэперу удалось вернуть жену и вымолить у нее прощение.