Канада расширила список антироссийских санкций

Канада внесла в антироссийские санкционные списки семь физических лиц и 34 юрлица, передает ТАСС.

Уточняется, что под ограничения попали в том числе Московская и Санкт-Петербургские фондовая, товарно-сырьевая и валютная биржи, а также "Абсолют банк", "Земский банк", АО "Росатом энергетические проекты", страховая компания "Согласие",.

Кроме того, в списки включены 120 судов так называемого теневого флота. Туда же отправлены шесть компаний из Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

Накануне дополнительные санкции ввел Евросоюз. В "черный список" добавлены более 80 физлиц и организаций, в том числе из дружественных России стран. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".