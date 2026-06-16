Российских фигуристов не включили в списки участников на международные соревнования

В Гран-при сезона 2026/27 примут участие около 150 спортсменов из разных стран. Вот только российских и белорусских фигуристов в списках не значится.

Уже четыре года российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU. Исключение было сделано только для квалификационных олимпийских турниров и самих Игр‑2026 в Италии, где в нейтральном статусе выступило ограниченное количество россиян и белорусов.

Сегодня, 16 июня, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов рассмотрен, в настоящий момент проводится анализ возможного решения. В организации заявили, что вернутся к этой теме в ближайшие недели, передает РБК.

В Сети многие пользователи неоднозначно отнеслись к ситуации. Одни не скрывают своего возмущения, другие же призвали принять то и смириться, что в ближайшие годы международные старты для российских фигуристов закрыты.

Напомним, 1 марта 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также запретил Союзу конькобежцев России и Белорусскому союзу конькобежцев претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок, объяснив это ситуацией на Украине.