Мать рассказала, как Эдже Иртем умирала у нее на руках: "Изо рта шла жидкость с запахом"

В Турции скончалась звезда сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем. За день до трагедии актриса отметила 35-летие. Причиной смерти артистки стал сердечный приступ. Эдже умерла на руках у матери.

Женщина, увидев, что Иртем потеряла сознание, пыталась спасти ее, оказывала первую помощь, пока ехала скорая. Однако прибывшие в дом актрисы врачи лишь констатировали смерть Эдже.

Мать актрисы нашла в себе силы пообщаться с журналистами и раскрыть подробности произошедшего. Оказывается, звезда сериала "Клюквенный щербет" принимала антидепрессанты, а вечером накануне гибели она смешала препарат с алкоголем.

"Мы были на праздновании дня рождения в одном из заведений нашего района. Вернулись домой в 20:36. Я уложила дочь спать, потому что она была пьяна и приняла антидепрессанты. Я слышала, как она встала, чтобы сходить в туалет, а затем снова легла спать", — рассказала мама актрисы.

На утро женщина позвала дочь завтракать, но та не ответила. "Когда я вошла в ее комнату, я увидела, что изо рта у нее идет жидкость с неприятным запахом. Она выпила много алкоголя и принимала сильные антидепрессанты", — поделилась Иртем-старшая.

Сейчас тело актрисы находится в бюро судмедэкспертизы. 16 июня его выдадут отцу, чтобы семья могла заняться похоронами. Актриса упокоится в Измире — там живут все родственники Эдже. Траурная церемония пройдет в среду 17 июня.