С 17 по 19 июня Казань примет саммит Россия - АСЕАН

Совсем скоро в Казани начнет работу саммит Россия - АСЕАН. На форум приглашено более десяти делегаций из разных стран.

В Татарстане идут последние приготовления к важному международному мероприятию. Саммит Россия - АСЕАН посвящен 35-летию установления отношений между сторонами. В республиканскую столицу съедутся лидеры государств и правительств со всей Юго-Восточной Азии.

В частности, приглашены 13 делегаций, представляющих Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россию, секретариат АСЕАН, сообщают "Известия".

Например, Лаос - ведущий партнер России в Юго-Восточной Азии. В приоритете - экономическое сотрудничество. Товарооборот за последний год увеличился почти вдвое. Основной российский экспорт - продовольствие, удобрения и машиностроительная продукция. Лаос поставляет текстиль, натуральный каучук и кофе.

А Индонезия - один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Джакарта активно сотрудничают на международных площадках, в том числе в ООН и в рамках партнерства Россия-АСЕАН, а в прошлом году Индонезия вступила в БРИКС.

В Казани была проделана колоссальная работа для функционирования форума. Чтобы принять и разместить всех гостей, подготовлены девять площадок, три десятка отелей, больше сотни ресторанов и кафе, а также городская инфраструктура: вокзалы, дороги, общественные пространства, рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.