Собянин: Многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем канале в Мах, что столичные власти согласовали проект строительства многофункционального офисного комплекса на севере Москвы. Там обустроят объекты общественного питания и офисные помещения, что даст городу свыше 2,7 тысячи новых рабочих мест.

Также мэр рассказал об утверждении проекта планировки территории транспортного узла "Лебедянская" в Бирюлеве Восточном. Предусмотрены станция строящейся Бирюлевской линии и остановки наземного городского транспорта.

Подробности - в посте главы города.