День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Москве 18 июня

18 июня Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве проводит акцию "День открытых дверей для предпринимателей".

Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Управления Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей.

Акция проводится по адресу Графский переулок, д. 4, корп. 2,3,4, а также в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора: