День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Москве 18 июня

18 июня Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве проводит акцию "День открытых дверей для предпринимателей".
Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Управления Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, на повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей.
Акция проводится по адресу Графский переулок, д. 4, корп. 2,3,4, а также в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора:
- СВАО — ул. Бажова, д. 8, тел. +7 (499) 187-75-06
- САО — ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1, тел. +7 (495) 452-38-18
- ЗелАО — Зеленоград, Каштановая аллея, вл. 6, стр. 1, тел. +7 (499) 735-65-39
- ЮАО — Ореховый бульвар, д. 26, корп. 2, тел. +7 (495) 925-00-71
- ВАО — 2-я Владимирская ул., д. 46, корп. 2, тел. +7 (495) 368-20-05
- СЗАО — ул. Академика Курчатова, д. 17, тел. +7 (499) 190-15-61
- ЦАО — Пожарский пер., д. 7, тел. +7 (495) 692-18-46
- ЮЗАО — ул. Бутлерова, д. 7а, тел. +7 (495) 779-35-88
- ЮВАО — Волгоградский пр-т, д. 113, корп. 5, тел. +7 (495) 379-37-30
- ЗАО — Большая Филёвская ул., д. 33, тел. +7 (499) 144-07-92
- Сколковский территориальный отдел — ул. Центральная, д. 2, тел. +7 (495) 436-28-06
- ТиНАО — ул. Профсоюзная, д. 20/9, тел. +7 (495) 135-59-01