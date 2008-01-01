Как выглядит необычная могила телеведущего Михаила Зеленского, погибшего 4 года назад в Доминикане

Телеведущий Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года. Журналисту было 46 лет. Во время отдыха в Доминикане у него случился инсульт. Зеленского доставили в один из местных госпиталей в тяжелом состоянии. Однако несмотря на все старания врачей, спасти ведущего так и не удалось.

Похоронили Михаила Зеленского на Троекуровском кладбище. Он упокоился рядом с журналистами Анатолием Лысенко, Игорем Корнелюком и Сергеем Доренко.

У телеведущего осталось двое детей — Софья и Полина. Девочки еще учатся в школе. Наследниц Зеленскому родила фигуристка Елена Грушина. Михаил и Елена состояли в браке с 2008 по 2014 год. А потом до самой его смерти судились за девочек и имущество: не могли договориться по поводу алиментов и разделить совместно купленную жилплощадь. Дошли до кассационной инстанции. Но последнее ходатайство суд так и не успел рассмотреть.

Второй женой телеведущего стала психолог Мила Рубинчик. У нее на руках в Доминикане журналист и скончался. Они прожили четыре года, мечтали об общих детях… Мила была убита горем, она даже не пришла на гражданскую панихиду, попрощавшись с любимым в приватной обстановке.

Спустя пару лет на могиле телеведущего появился необычный монумент. Родные решили увековечить Зеленского в телеэфире. На Троекуровском поставили гранитную стену, в которую "вмонтировали" телевизор с портретом ведущего. Выглядит памятник очень необычно.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Михаил Зеленский считался главным обозревателем культурных новостей, и публика очень ценила его за интеллектуальную подачу и приятный тембр голоса. Он вел ток-шоу "Прямой эфир", программу "Вести-Москва" и шоу "Танцы на льду".