Поймай меня, если сможешь: в такую унизительную игру президент США втянул главаря киевского режима на полях саммита G7. Попытка номер один: политический турист пытается догнать Трампа в дверях. Неудачно. Попытка номер два: Эмманюэль Макрон спешит на помощь. Он уже почти довел украинского подопечного до цели. Оба тянут руки к хозяину Белого дома, чтобы поздороваться. Фальстарт. Трамп стоит вполоборота и прекрасно их видит, но в упор не замечает. А затем и вовсе отворачивается и начинает общаться с главой Еврокомиссии и другими участниками встречи. Растерянность на лице застывшего Зеленского - редкая искренняя эмоция.

Утешение обиженный гастролер нашел в цепких объятиях Урсулы фон дер Ляйен и Джорджи Мелони.

"Трамп недолюбливает Зеленского и не хочет вести с ним переговоры. Но при этом он никогда не отказывался от встреч с ним. По сути, Трамп рассматривает Зеленского скорее как проблему, чем как человека, с которым можно решить какие-либо вопросы", - объяснил Александр Меркурис, военный аналитик, Великобритания.

Изначально никаких переговоров тет-а-тет с Зеленским на полях G7 в графике Дональда Трампа не значилось. Как сообщают европейские СМИ, президент Франции вызвался подработать промоутером киевского гастролера и организовать его выступление перед американским лидером. Вот первые результаты продюсирования: президента США как будто перехватили, когда он вставал из-за стола, и уговорили уделить минутку. Особой заинтересованности в разговоре на лице Трампа не заметно

"У меня была хорошая встреча с Зеленским. Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план. Я буду делать все, что возможно, для урегулирования на Украине", - рассказал потом Трамп.

Зеленский же поведал, что именно выпрашивал у хозяина Белого дома: лицензию для Киева на производство ракет Patriot. Кроме Вашингтона, подсобить с комплектующими для американских ЗРК явно некому. Например, канцлер Мерц просто проигнорировал соответствующий вопрос журналистов. Неловкая пауза затянулась неприлично надолго.

Но чем-то канцлер Мерц, видимо, все же подбодрил киевского попрошайку. Тот снова угрожает Москве и пытается выдвигать ультиматумы. Активно навязывает саму встречу с российским президентом и место ее проведения. То фантазирует о переговорах на полях саммита G7, то в обход американского лидера назначает местом встречи Аляску.

"Путин не воспользовался возможностью для встречи во время саммита G7. Насколько я понимаю, через различных лидеров снова поступали предложения - в частности, чтобы встреча прошла в Москве. Но это своего рода игры, а мы в такие игры не играем. Нам нужна нейтральная страна. Я думаю, что США тоже могли бы стать местом для такой встречи. Например, ее можно было бы провести на Аляске", - сказал Зеленский.

Москва не раз подчеркивала: дверь для переговоров открыта. Но они должны быть предметными, а не для того, чтобы в портфолио Зеленского появилось несколько новых снимков и фотоотчетов.

"Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", - напомнил Дмитрий Песков.

А пока в Москве готовятся принимать спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. И этот непрекрающийся российско-американский диалог очень беспокоит европейских архитекторов войны. Слишком многое они вложили в украинский конфликт.

Канцлер Мерц попробовал завоевать расположение американского лидера странным подарком к 80-летию. Вручил футболку сборной Германии с фамилией Трамп и номером 47 - отсылка к тому, что Трамп 47-й президент США. Хозяин Белого дома презент скомкал и убрал в сторону. Пусть знает - он не в их команде. И вот эти кадры свидетельствуют об этом красноречивее всего: стоящий как утес Дональд Трамп и копошащиеся вокруг Зеленского европейцы.