В Крыму запретили ночью передвигаться на мототехнике

Движение легкой мототехники в Республике Крым будет временно ограничено с 17 июня в период с восьми вечера до шести утра. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Когда ограничение снимут, неизвестно. Аксенов уточнил, что запрет действует "до особого распоряжения".

В тексте указа, который опубликован на портале правительства Крыма, отмечается, что документ принят с целью противодействия угрозам безопасности населения республики, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, расположенных на территории республики, уточняет ТАСС.

Ранее в Крыму ввелось полное ограничение продажи бензина за наличный расчет. Сергей аксенов объяснил, что эта мера нужна на несколько дней из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. Заправиться за наличный расчет не получится, при этом талонов на бензин в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.

Правительство Крыма при этом предупредило о запрете снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях в Сети, пересылать в интернет-чаты или своим близким через мессенджеры. Подобные действия квалифицируются как содействие диверсиям, за что грозит уголовная ответственность.