77-летняя Алла Пугачева в розовом мини-платье сверкнула стройными ножками на набережной

Алла Пугачева после отъезда из России обосновалась на Кипре. Примадонна с мужем-иноагентом и детьми живет на закрытой вилле, но часто выходит в город, чтобы насладиться ужином в ресторане или просто прогуляться на набережной.

На днях исполнительницу хита "Арлекино" сняла одна из туристок. Алла Борисовна в компании Максима Галкина* наслаждалась теплым вечером на берегу моря.

Для променада Пугачева надела розовое мини-платье и белые кроссовки. 77-летняя Примадонна без стеснения сверкнула стройными ножками. Бывший ведущий Первого канала предпочел серую футболку, черные шорты и спортивную обувь. Супруги неспешно прошлись по набережной Лимасола, Галкин* придерживал жену под локоть.

Россиянка, снявшая парочку, не решилась подойти к знаменитостям, но осталась в восторге от такой встречи. Своими эмоциями она поделилась в соцсети

"Вчера случайно встретила на набережной Максима Галкина и Аллу Пугачеву. От них исходило столько спокойствия и тепла Фото делать не стала — решила не нарушать их личное пространство и дать спокойно насладиться прогулкой. Иногда лучше сохранить момент в сердце, чем в телефоне", — отметила туристка.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию четыре года назад. Артистка сначала отправилась в Израиль, затем в Латвию, но в итоге решила жить на Кипре.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента