Авария в энергосистеме столицы Карелии вызвала отключение электричества в восьми районах Петрозаводска. В частности, остались без света районы Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, Центр, Сулажгорский кирпичный завод.

Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС-Петрозаводск". В результате из-за аварии в Петрозаводске массово остановились троллейбусы, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Петрозаводске объявили в розыск двух сестер, которые ушли из дома и пропали. Девочки семи и 12 лет ушли из дома 15 июня в 17:00. Их видели в компании подростков в микрорайоне Ключевая в районе 20:00-21:00. Затем школьницы отправились в магазин, после этого на связь они не выходили.

Вскоре выяснилось, что это не первый раз, когда девочки уходят из дома. В прошлый раз их искали на прошлой неделе. Говорят, девочки из детского дома и воспитываются в патронажной семье. Школьниц характеризуют как "сложных" детей.