В ЕМИАС ввели ограничение для пациентов-прогульщиков

Теперь пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Это нужно, чтобы дать возможность другим пациентам записаться на освободившийся слот.

Дело в том, что в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в поликлиники и при этом не отменяют запись. В результате слот оказывается занят, и другие пациенты не могут записаться на это время ко врачу, передает ТАСС.

"Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только через инфомат в поликлинике. Пожалуйста, уважайте время врачей и других пациентов - отменяйте или переносите прием заранее", - говорится в уведомлении приложения.

Ранее стало известно, что москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации. Больше никаких бумажных направлений, потерянных документов и потраченных нервов. В столице стартовал сервис "Умная госпитализация".

Принцип работы прост. Лечащий врач создает электронную заявку и отправляет ее не в конкретную больницу, а на непрерывный городской онлайн-консилиум. Это как единый центр, куда стекаются все заявки, а вместо серверов — лучшие стационары Москвы.

Благодаря новой системе средний срок ожидания госпитализации сократится на треть. Весь свой путь, от приема в поликлинике до выписки из стационара, пациент сможет наблюдать и контролировать в ЕМИАС. Выбор, прозрачность и экономия времени - одни из главных принципов московской медицины.