Мишустин: Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Узбекистаном

В Ташкенте с двухдневным рабочим визитом находится российский премьер Михаил Мишустин. Состоялась его встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Мишустин передал наилучшие пожелания от Владимира Путина и пообещал, что правительство России в приоритетном порядке займется реализацией договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на состоявшемся в начале июня Петербургском экономическом форуме.

В повестке визита Мишустина - также участие в работе пятого Ташкентского международного инвестиционного форума. Лучшие проекты представлены на выставке, которую уже успел посетить российский премьер. Также он провел переговоры со своим коллегой Абдуллой Ариповым.

Как отметил Мишустин, Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана, заинтересована в углублении сотрудничества.