"Между Гарри и Меган все кончено": заявлено о разводе герцога и герцогини Сассекских

Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода. Герцогине Сассекской надоело тащить все на себе. В этом уверены приятели экс-актрисы.

Источники утверждают, что супруги все больше расходятся во взглядах на будущее за пределами королевской семьи. Спустя шесть лет после отказа от статуса старших работающих членов монархии Гарри и Меган остаются одними из самых узнаваемых людей в мире. После переезда в Монтесито, где они воспитывают своих детей — семилетнего Арчи и четырёхлетнюю Лилибет, — герцоги занялись многочисленными проектами в сфере медиа, благотворительности, издательского бизнеса и предпринимательства.

Однако интерес общественности к бренду Сассекских снижается, а их карьера после ухода из королевской семьи катится под откос. "Меган все больше убеждается, что сейчас решающий момент для их бренда и будущего. Она постоянно думает о том, откуда появится следующая возможность, какие новые проекты можно запустить и как сохранить культурную значимость в мире, где все меняется очень быстро и внимание публики крайне недолговечно", — заявил RadarOnline источник из окружения бывшей актрисы.

Маркл искренне считает, что их с Гарри история и известность по-прежнему обладают огромным потенциалом. Но она не верит, что успех придет сам по себе. Герцогиня старается постоянно создавать что-то новое, развиваться и расширять свое присутствие в новых сферах. Мысли о том, что слава уйдет, страшат Меган.

"Гарри такие вещи не интересуют. Одно из его разочарований заключается в том, что Меган продолжает гнаться за этой мечтой, но сейчас он настолько находится под её влиянием, что не чувствует возможности открыто возражать ей", — отметил инсайдер.

Принца гораздо меньше заботят популярность, статус и коммерческий успех, чем раньше. За последние несколько лет его внимание сместилось в сторону благотворительности, поддержки ветеранов, семейных отношений и проектов, имеющих для него личное значение, а не финансовую или пиар-ценность. Это раздражает жену Гарри.

"Они смотрят на этот этап своей жизни совершенно по-разному. Меган видит возможности, которые ещё предстоит реализовать, тогда как Гарри всё больше устраивает более спокойный путь, сосредоточенный на семье, служении обществу и личном благополучии. Думаю, скоро прозвучит слово "развод". Между Гарри и Меган все кончено", — сообщил источники издания.