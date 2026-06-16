В Кремле рассказали, когда американские переговорщики посетят Москву

На днях Владимир Зеленский сообщил, что в ходе разговора с Дональдом Трампом якобы обсуждал возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США. В Кремле прокомментировали эту информацию, а также рассказали, когда американские переговорщики приедут в Москву.

Так, помощник президента России Юрий Ушаков однозначно дал понять, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с Владимиром Зеленским в США, передает РИА Новости.

При этом Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, отмечает ТАСС.

Кроме того, Юрий Ушаков воздержался от прогнозов относительного того, могут ли встречи на саммите G7 как-то сказаться на позиции американского лидера по Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не поедет на встречу с Владимиром Путиным в Москву. По словам главаря киевского режима, он готов встретиться с президентом России в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.