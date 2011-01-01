Ученые доказали опасность удаленки: одиночество и проблемы с психикой

Работа вне офиса дает немало бытовых удобств – экономию времени на дорогу, возможность устроить перерыв на диване, гибкий график.

Однако у этой медали есть и обратная сторона: исследователи из журнала Science выяснили, что такой формат занятости повышает риски одиночества и проблем с психикой.

В ходе опросов, которые длились с 2011 по 2024 гг (исключая периоды локдаунов 2020-2021), ученые выяснили, что сотрудники, работающие удаленно, в среднем проводят в изоляции почти на час больше ежедневно, и это касается не только рабочего времени – после смены они реже встречаются с друзьями, чем их коллеги, остающиеся в коллективе.

Особенно негативно ситуация сказывается на одиноких людях. Для них количество дней, полностью лишенных живого общения, выросло в десять раз по сравнению с теми, у кого есть семья или соседи по квартире. При этом вероятность провести сутки без единого контакта с другим человеком для таких работников увеличилась на 83%, а у некоторых такие дни становились регулярными.

Кроме того, удаленщики чаще жалуются на высокий уровень психологического дискомфорта, активнее обращаются за помощью к психотерапевтам и получают рецепты на антидепрессанты и препараты от тревожности.