Глава отдела исследований энергетических рынков Ближнего Востока и ОПЕК+ Kpler Амена Бакр сообщила, что около 118 танкеров остаются заблокированными в Персидском заливе.

Как уточнила Бакр, слова которой приводит газета "Ведомости", на их борту - около 75 миллионов баррелей нефти.

Также сообщается, что в настоящее время пролив пересекают примерно пять танкеров в сутки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ближневосточная нефть "вновь поставляется на мировой рынок", так что санкции против российских энергоносителей могут вернуться в полном объеме.