Кварталы многоквартирных высотных домов нашими подразделениями пройдены. А это были, по сути, самые сложные участки в Константиновке, потому что каждая высотка - это оборонительный рубеж противника, на котором он обладал преимуществом за счет высоты. Оборудовал в квартирах пулеметные точки и пункты наблюдения, откуда наводил на город FPV-дроны. Именно беспилотники - это самая главная угроза со стороны врага.

Пока артиллерия уничтожает вражеские пункты управления беспилотниками и небо чистое от БПЛА, наши штурмовые отряды берут дом за домом. Ближний стрелковый бой с российскими бойцами ВСУ, как принято говорить, не вывозят.

Украинский гарнизон, находящийся в Константиновке, фактически заперт в огневом мешке. Подкрепление подойти не может, так как все такие попытки пресекаются артиллерий, авиацией и нашими дронами. Те, кто не успел отступить ранее, теперь уже этого сделать не могут.

В юго-западной части города подразделения двух бригад ВСУ оказались в окружении. Ведется их планомерное уничтожение.

"В Константиновке штурмовые группы "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Senator" канадского производства и бронемашина "MaxxPro" производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса. 00:55 + 00:05 Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск.

Если по дороге, то за Константиновкой находится меньшее по размерам село Дружковка. А это - южный пригород самого Краматорска. То есть с ближайшим освобождением Константиновки начнется фактически финальная битва за Донбасс. Тем более, что с севера на Краматорско - Славянскую агломерацию наши силы наступают со стороны Красного Лимана, в котором оборона ВСУ носит разрозненный характер и точно не продержится. В сорока километрах западнее Константиновки, в которой на улицах - уже российские флаги, возле Доброполья, наши силы освободили населенный пункт Новый Донбасс. Дмитрий Гусев. ТВЦентр