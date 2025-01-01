В Казань съезжаются высокие гости - в среду там стартует саммит Россия - АСЕАН

Казань в ожидании гостей. В городе - особый уровень безопасности. В отелях усилена охрана. Форум Россия - АСЕАН стартует уже 17 июня. И к саммиту - повышенное внимание во всем мире. Ассоциация государств Юго - Восточной Азии одна из первых показала эффективный формат сотрудничества, основанного на балансе национальных интересов и выгоде для региона. И именно такой подход сможет стать отличным примером международной кооперации в будущем.

Для всех гостей форума открыта выставка "Сделано в Татарстане". Около ста ведущих компаний. Представлены главные достижения республики, которыми и правда стоит гордиться. Организаторы уверены: выставка станет деловым мостом между странами и укрепит фундамент развития отношений.

Для России Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - приоритетная площадка для внешнеэкономического взаимодействия. Здесь в Казани у Владимира Путина планируется целый марафон двусторонних встреч. В город уже начали прибывать первые делегации. Среди гостей - премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг, постоянный секретарь МИД Мьянмы Хау Кхан Сум, генсек АСЕАН Као Кимхорн. В саммите также примут участие султан Брунея и президент Филиппин, а также премьеры Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Восточного Тимора.

В повестке - вопросы торговли, инвестиций и гуманитарных проектов. Ожидается и ряд заявлений. Самую необычную делегацию пока отправил однозначно Лаос. Они привезли местному слону Филимону сразу двух невест. Дорогу животные перенесли отлично: стресс в полете заедали любимыми лакомствами - сахарным тростником и сочной травой. Слонов в июле 2025-го России подарил президент Лаоса - в честь 65-летия дипломатического взаимодействия двух стран.