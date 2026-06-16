Позиция Трампа по украинскому кризису изменилась под влиянием лидеров ЕС - Bloomberg

После саммита в Анкоридже президент Дональд Трамп призывал Киев к уступкам, но позже его позиция по расстановке сил в конфликте сблизилась с европейской.

Теперь позиция американского лидера сместилась в сторону поддержки Киева, и на это повлияли европейские лидеры, утверждает Bloomberg. Якобы сейчас позиции Европы и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются.

И все же, выступая на полях G7, Дональд Трамп призвал Россию к заключению сделки с Украиной. "Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего... Да, я буду делать все, что смогу", - пообещал американский президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине. "Кризис на Украине локальный, хоть европейские страны и пытаются придать ему глобальное звучание... Но предложения, которые были сделаны Трампом в Анкоридже, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал президент России.

Также российский лидер добавил, что предложения США требуют компромиссов и от России, и от Украины. Москва с ними согласна, осталось убедить Киев.