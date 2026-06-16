Владимир Зеленский пригрозил устроить России "непростую зиму"

Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции Reuters Next на полях саммита G7 пригрозил России "непростой" зимой. По его словам, Киев намерен ответить на разрушение собственной инфраструктуры аналогичными ударами по территории России.

"Это была ужасная зима для нас... Конечно, мы не хотим переживать еще одну такую зиму... и Россия должна знать... что в этом году у них тоже не будет простой зимы", - заявил главарь киевского режима.

В связи с этим украинский лидер вновь предложил организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта до наступления холодов, сообщает "МК".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не поедет на встречу с Владимиром Путиным в Москву. По словам главаря киевского режима, он готов встретиться с президентом России в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.

До этого Дмитрий Песков завил, что если Зеленский намерен серьезно и ответственно говорить об урегулировании украинского конфликта, то всегда может приехать в Москву. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что контактов между Россией и Украиной сейчас нет.