В Минобороны отчитались о залпе фрегата "Адмирал Григорович" по британской яхте

Сегодня, 16 июня, в Сети распространилась информация о том, что российский фрегат "Адмирал Григорович" дал залп по британской яхте. В Минобороны прокомментировали этот инцидент.

В официальном телеграм-канале уточнили, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту "Bright Future" под флагом Великобритании, следовавшую "опасным курсом" на сближение с кораблем.

Вначале экипаж фрегата предпринял несколько попыток связаться с экипажем яхты на международном радиоканале. Однако, как отмечает Минобороны, яхта не изменила своего курса.

Тогда, чтобы привлечь внимание экипажа яхты, с российского фрегата были пущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы. Но и эти действия остались без внимания. Судно продолжало опасное сближение.

В итоге, когда дистанция сократилась до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу яхты из стрелкового вооружения. После этого судно сразу изменило курс и ушло на удаление.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента", - подчеркнули в Минобороны.