Мирный июньский пейзаж в Эвиане и большие цифры 7, между которыми надлежало разместится лидерам группы семи. CNN назвал групповую фотографию лидеров "семерки" "неуклюжим семейным фото", напоминая, что Трамп в последние месяцы неоднократно оскорблял большинство своих коллег из "Группы семи", вспоминая старые обиды и провоцируя новые ссоры с руководителями, которых он прежде как будто уважал.

Не обошлось, конечно, без Зеленского, которого хлопали по плечу и обещали скорое членство в ЕС, но было видно, что не его судьба в первую очередь волнует европейцев. Натянутые отношения со большим братом, Америкой, не дают покоя европейским лидерам. Пресса припоминает оскорбления, которыми Трамп, главный гость саммита, сыпал совсем недавно.

Не все европейские политики озабочены Украиной. Так, депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Яцек Сариуш-Вольский в интервью называет нынешний Евросоюз пространством из романа Джорджа Оруэлла и так говорит о современной Европе:

"Из места, где живет демократия, мы движемся к месту, где демократии нет. Из-за принимаемых решений. Граждане не будут голосовать за свои собственные правительства, я говорю не только о Польше. Они не будут править. Править будет Брюссель".

По мнению евродепутата, мы наблюдаем завершающую стадию создания сверхгосударства и ликвидации национальных государств. Здесь уже не демократия, а диктатура. Как утверждает Сариуш-Вольский, европейская комиссия творила полный произвол, чтобы держать в узде и ставить по стойке смирно страны-члены ЕС. Предпринимала меры для свержения правительства Объединенных правых в Польше и правительства Орбана в Венгрии.

Итальянские СМИ, наблюдая за слетом "семерки", называют Евросоюз карликом на украинском перекрестке. Изображая готовность к переговорам с Москвой, они все ставят ультиматумы России и призывают скорее принять в Евросоюз то, что осталось от Украины.

А ведь буквально несколько лет назад глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказывал нам, что Европа – это прекрасный сад, вокруг которого расстилаются джунгли. Сегодня Европа все больше напоминает пространство из романа Джорджда Оруэлла "Скотный двор". На котором в действительности все не так, как на самом деле.