Эксперт Юшков: Мир между США и Ираном будет очень хрупким

Когда можно будет говорить о завершении иранского кризиса? Будет ли окончательно снята блокада Ормузского пролива? И какие новые правила уже стали формироваться на рынке углеводородов на фоне этого конфликта?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с экспертом Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.

"Стороны (США и Иран – прим. ред.) в публичном поле полностью противоречат друг другу. Это указывает на то, что этот мир будет очень хрупким. Потому что, к тому же, еще не все зависит от двух сторон", - отметил он.

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