Старший сын Кейт Миддлтон пошел по стопам сбежавшего из страны принца Гарри

Младший брат будущего короля Великобритании принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, несколько лет назад отказались от своих обязанностей, а затем покинули страну. Далее эту пару сопровождали скандалы из-за их откровений. А теперь по стопам дяди пошел старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж.

Впрочем, пока волноваться о том, что отпрыск будущих монархов начнет говорить, не нужно. Дело в том, что Джордж сентября будет учиться в Итоне. Об этом сообщил Дворец. Именно в этом учебном учреждении в свое время постигали знания принц Уильям и его младший брат, принц Гарри.

Однако для тех, кто давно следит за британской королевской семьей, эта новость не стала сенсацией. По их мнению, это традиция, которой Кейт Миддлтон и ее супруг решили последовать.

Ранее наследник Кэтрин и Уильяма учился в школе Ламбрук в Беркшире, которая обучает детей до восьмого класса. Теперь же Джорджу исполнилось 13 лет и он должен сменить учебное заведение. Уж тогда предполагалось, что он продолжит обучение в Итонском колледже, в котором учились не только принцы Уильям и Гарри, но и многие знаменитости и политики.

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