Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры профессионализма и мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Лейтенант Евгений Грумеза с сослуживцами в ходе штурма вражеского опорника попали под пулемётный обстрел. Обойдя противника с фланга, Евгений с помощью гранат уничтожил огневую точку ВСУ вместе с расчётом, и наши бойцы захватили позицию неприятеля.

Старший сержант Анатолий Габрилевич с подчинёнными сорвал попытку врага подтянуть подкрепление и отбить утраченный рубеж. Анатолий грамотно распределил силы для отражения контратаки и лично ликвидировал нескольких боевиков. Противник понёс большие потери и отступил.