Психолог Степанова заявила об анорексии дочки Маликова: "Она погибает"

Народ бьет тревогу из-за состояния единственной дочери певца Дмитрия Маликова Стефании. По их мнению, она излишне стройна. А скандально известный психолог Вероника Степанова и вовсе уверена, что Стеша страдает анорексией.

Стефания Маликова имеет собственный бизнес, активно ведет социальные сети, где делится деталями не только общественной, но и частной жизни. Дочь Дмитрия Маликова регулярно получает шикарные букеты, выходит в свет, путешествует. Особое внимание она уделяет спорту. Стефания много тренируется, следит за питанием, поэтому может похвастаться невероятно стройной, "подсушенной" фигурой.

26-летняя наследница известного артиста живет в свое удовольствие, но многие поклонники в Сети переживают за дочь Дмитрия Маликова. По их мнению, Стеша в "одном шаге от анорексии". Однако психолог Вероника Степанова считает, что она уже сделала роковой шаг.

"К сожалению, Стеша Маликова зашла в анорексию. И печаль не только в том, что она погибает, а в том, что подобный пример заразителен", - печально констатировала Степанова в своей официальном телеграм-канале.

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Кстати, сам певец ранее признавался, что не одобряет излишнюю худобу, но открыто критиковать дочь не стал. "Я к худобе отношусь отрицательно. Мне важно, чтобы это никак не сказывалось на здоровье. Она много занимается спортом и как-то держит себя в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил парочку килограммчиков", - говорил Дмитрий Маликов.

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