Ночью 17 июня силы ПВО сбили над Россией 157 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 157 украинских беспилотников над регионами России.

Вражеские БПЛА были зафиксированы и уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Все беспилотники были самолетного типа, заявили в Минобороны России.

На подлете к Москве сбили 18 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты.

Над Калужской областью уничтожили 25 БПЛА, над Тульской – 16, над Ростовской – 1. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 172 вражеских БПЛА.