По тыловым объектам противника сегодня наносили удары российские войска. Взрывы гремели в Сумской и Днепропетровской областях, также целью атаки была портовая инфраструктура Одессы.

В Константиновке наши штурмовые группы продолжают ликвидацию окружённых формирований ВСУ в юго-западной части города. И продвигаются вперёд - под прикрытием артиллерии. За сутки в городе освобождено свыше сотни зданий.

Охоту за вражескими беспилотниками на Добропольском участке фронта ведут мобильные огневые группы. Они защищают наши логистические маршруты, обеспечивая безопасное продвижение колонн с боеприпасами и топливом. За последний месяц один из расчётов сбил около 40 БПЛА.

А в зоне ответственности Южной группировки опорные пункты националистов уничтожают наши истребители-бомбардировщики Су-34.