Инструкторы делятся уникальными знаниями с контрактниками Минобороны

Во всех российских регионах продолжается набор на военную службу по контракту. С начала года желание изъявили уже десятки тысяч человек. Все новобранцы проходят подготовку на полигонах Министерства обороны. Их обучают опытные инструкторы, имеющие боевой опыт. Одна из наиболее востребованных военных профессий - оператор войск беспилотных систем.

В Ставропольском пункте отбора инструкторы помогают будущим военнослужащим собрать документы. Желающих много, но объяснить, как разобраться во всех нюансах, надо каждому. Кандидаты внимательно и терпеливо слушают инструкторов и заполняют бумаги.

Большой спрос - на операторов беспилотных систем. После подачи заявления через военкомат, кандидата осматривают врачи и психологи. Кроме того, для военнослужащих работает развитая финансовая и социальная поддержка. При заключении контракта положена единовременная выплата: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. Однако льготы и привилегии, которых больше 50, не основной аргумент.

"Из всей моей компании мобилизовали только одного друга. И вот эта мысль мне не давала покоя. Постоянно он приезжал в отпуск, и как-то по нему видно было, что мы все дома, спокойно, а он там, как говорится, за нас один отдувается", - рассказывает кандидат на военную службу по контракту.

Большой поток желающих заключить контракт с Минобороны и в Ростовском пункте отбора. Оформление документов занимает не больше двух дней. Ещё день - на медкомиссию. Если с бумагами всё в порядке и медицинские показатели тоже в норме, военнослужащий зачисляется в подразделение и сразу получает все виды довольствия.

"Когда приходит потенциальный кандидат на военную службу, мы проводим с ним беседу, разговариваем, что он хочет, куда он хочет, что ему ближе. И в дальнейшем уже с его слов, то есть мы подбираем различные части", - сообщил инструктор пункта отбора.

После заключения контракта бойцы приезжают в учебный центр. Например, в Московской области. Там они проходят курс интенсивной общевойсковой подготовки, их знакомят с азами ведения боя, владения оружием и оказания первой помощи.

Боевое слаживание военнослужащие проходят в течение месяца. После они уже попадают в тыловые тренировочные центры на территории проведения специальной военной операции. Там условия - максимально приближённые к боевым. Патроны здесь не холостые. Опытом делятся инструкторы, которые уже работали в зоне СВО. Знания уникальные и не отражены пока ни в одной военной методичке.