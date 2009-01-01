Рожденным после 2009 года хотят запретить вейпы

В России предложили запретить продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции рожденным после 1 января 2009 года. Инициативу председателю кабмина Михаилу Мишустину направило общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество".

Общественники считают, что "поколенческие" запреты защитят молодежь от серьезной зависимости и предотвратят раннее развитие заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и прочих болезней у подрастающего поколения.

Авторы инициативы предложили ввести ограничения с 1 января 2027 года.

Ранее в Госдуме приняли закон, разрешающий регионам РФ вводить ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории.