Страны G7 помогут Украине пережить ещё одну зиму

"Большая семерка" (G7) будет и дальше спонсировать киевский режим, в основном помогать энергетическому сектору Украины, чтобы она пережила следующую зиму. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран группы семи, встреча которых сейчас проходит во Франции.



При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который принимает участие в саммите, заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине. По мнению политика, европейские страны должны быть задействованы в консультациях наряду с США.