ФСБ предотвратила теракты против военных и волонтеров

Сотрудники ФСБ задержали трех пособников Киева, которые планировали теракты против российских военных и волонтеров, поддерживающих участников спецоперации.

Задержания прошли в Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Злоумышленники также планировали утроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

ФСБ своевременно выявила и пресекла противоправную деятельность диверсантов. При задержании у подозреваемых были изъяты самодельное взрывное устройство и самодельные зажигательные устройства.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении дела о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность агента украинских спецслужб в Оренбургской области.