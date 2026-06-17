В Херсонской области ВСУ почти полностью уничтожили село Покровка и заповедный лес поблизости.

Сначала ВСУ атаковали пекарню, школу и сельсовет, а потом переключились на жилые дома. Заповедный лес возле села почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с беспилотников, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет", - рассказал местный житель.

В Покровке все еще остаются люди, в том числе раненые, передает РИА Новости. Они не могут выехать из села из-за атак ВСУ на дорогах. Остальные жители разъехались, часть проживает в пансионате для временно перемещённых лиц.