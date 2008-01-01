Бердников из "Корней" раскрыл подробности цыганской свадьбы 16-летней дочки: все будет в рамках традиций

Александр Бердников выдает замуж старшую дочь. 16-летняя Милана готовится к большому торжеству и выбирает подвенечное платье. Избранником девушки стал друг семьи. Подробности свадьбы сообщил сам солист группы "Корни". Праздник будет в цыганских традициях.

"Обязательно, чтобы много гостей, большой и красивый зал, невеста в белом платье. Ну, в целом, как у всех. Милана, конечно, очень готовится, ищет платье. В общем мы еще только в начале этого пути", — поделился будущий тесть.

Раскрыл Александр и личность жениха дочери. Милана выходит замуж за друга детства, которого зовут Мигель. Он из хорошей семьи. Ребята знают друг друга всю жизнь, в какой-то момент их дружба переросла в любовь. Бердников выбор дочери одобряет.

"Заранее с родителями мы не договаривались. Просто я давно дружу с его отцом, уже больше двадцати лет. Я был у Мигеля на крестинах. Он родился, и где-то через полгода-год, его крестили. Тогда я был на торжестве. И вот прошло время, теперь свадьба. Видите, как Бог распределил. Конечно, у них все по любви! А как иначе? Традиции — это прекрасно, но главное, чтобы было весело", — рассказал артист "СтарХиту".

Организацию свадьбы родители молодоженов взяли на себя. Они же оплачивают банкет. Александр уверяет, что при подготовке праздника никаких разногласий не возникает, так как взрослые прислушиваются к желаниям своих детей.

Напомним, что Александр Бердников встретил свою жену в 2008 году и вскоре сделал ей предложение. После свадьбы артист и его возлюбленная обвенчались в церкви. Пара вместе уже 18 лет. Ольга Мажарцева родила мужу четверых детей. Старшей дочери Милане 16 лет, она занимается танцами и дизайном. Сын Марсель — ходит на бокс. А 10-летние двойняшки Роза и Валентина пока не определились с постоянным хобби и еще ищут любимое занятие.