В Казани стартует саммит Россия - АСЕАН. На три дня столица Татарстана станет центром притяжения для стран Юго-Восточной Азии. Участие в форуме примет Владимир Путин. Он выступит на церемонии открытия и проведёт серию двусторонних встреч.

В город уже прибыли президент Филиппин, султан Брунея, главы правительств Малайзии и Таиланда, делегации других государств АСЕАН и генеральный секретарь объединения. На деловой форум, открывшийся полтора часа назад, также приглашены представители из Китая, Киргизии, Арабских Эмиратов и Турции.

Участники саммита обсудят наиболее острые международные вопросы, а также дадут оценку 35-летнему сотрудничеству Москвы и стран региона. По итогам планируют принять Казанскую декларацию, совместные заявления по энергетике и культуре, а также план стратегического партнёрства России и АСЕАН до 2030 года.