Собянин: Число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое

В Москве в этом году с трёх до десяти увеличили число спортивно-патриотических лагерей. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Под руководством профессиональных спасателей, военнослужащих и врачей школьники проходят основы тактической, инженерной, альпинистской и пожарной подготовки. Ребят учат ориентироваться на местности и оказывать первую помощь. Также проводят спортивные турниры.

Организована и культурная программа: кинопоказы, театрализованные вечера, арт-конкурсы, песни у костра и встречи с героями СВО. Всего за лето пройдет шесть двухнедельных смен. В них примут участие около 13 тысяч подростков - это почти в три раза больше, чем в прошлом году.