В сибирской тайге полыхают почти 100 лесных пожаров

Сразу в 13 российских регионах борются с природными пожарами. Самая сложная обстановка в Красноярском крае. За сутки площадь огня выросла вполовину - горит свыше 62 с половиной тысяч гектаров. Большинство очагов - на труднодоступных и удалённых территориях. К тушению привлечены около 1200 человек.

Вертолет набирает воду, чтобы отправиться на тушение очередного очага. Сейчас в сибирской тайге полыхает около 100 лесных пожаров. Почти половина, по данным оперативных служб, из-за людей: не затушили костер, бросили спичку. Остальные вспыхнули от аномальной жары и так называемых сухих гроз - когда молния бьет в сухую древесину, а дождя нет. В регионе ввели режим ЧС. Только за сутки огонь прошел больше 21 тысячи гектаров, и общая площадь уже перевалила за 62 тысячи. Чтобы добраться до кромки огня, пожарным пришлось переправляться через реку на надувных лодках.

Огонь бушует в пяти округах на севере края. Сложнее всего сейчас в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Там основные очаги пришлись как раз на те участки, где в прошлые годы лес погубил шелкопряд. Деревья там ослабленные, сухие - огонь вспыхивает моментально. Жители соседних поселков жалуются на едкий дым и гарь, дышать на улицах нечем. Особенно людей пугают яркие всполохи на горизонте, которые видны даже ночью.

В тушении задействована авиация и спецтехника. Для искусственного вызова осадков подняли самолёт-зондировщик Ан-26. Анализы воздуха показывают: превышения вредных веществ нет.

Используют и тактику встречного пала - выжигают лес перед надвигающимся фронтом пожара, чтобы лишить его силы. Всего на земле сейчас работает больше 1200 человек и 18 единиц техники. Люди делают всё возможное, чтобы сдержать стихию - работают даже в самых отдаленных участках тайги.