Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Гавриловой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Насти Гавриловой из Иркутской области. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки - острый миелоидный лейкоз, рак крови. Чтобы спасти жизнь, Настю срочно готовят к трансплантации костного мозга, но для успешной пересадки нужна серьёзная сопроводительная терапия. Она защитит организм от смертельных осложнений. И благодаря вам у семьи есть деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 9-летней Ксюши Очковской. С вашей помощью удалось собрать более 5 миллионов рублей. Но необходимо ещё почти 11 с половиной миллионов. У девочки страшный диагноз - синдром Ретта. Из-за него Ксюша стремительно теряет все приобретённые навыки. Болезнь уже вызвала потерю речи, эпилепсию, проблемы с сердцем и дыханием. Остановить фатальный регресс сможет инновационный препарат. Это единственная надежда на спасение.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!