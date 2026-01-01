Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Алжира в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы J прошла на стадионе "Эрроухед" в США. Нападающий Лионель Месси оформил хет‑трик — он забил мяч на 17‑й, 60‑й и 76‑й минутах матча. Аргентинцу повторить рекорд немецкого нападающего Мирослава Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира,

38-летнего Месси был признан лучшим игроком матча, говорится в сообщении Международной федерации футбола (ФИФА).

Во втором туре группового этапа ЧМ сборная Аргентины сыграет против сборной Австрии, а Алжира – против Иордании.